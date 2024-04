Power Bank 20.000 mAh con ricarica rapida, ora a soli 19,49€ (-35%)

Ti capita spesso di rimanere con il cellulare scarico quando sei in giro? Con questo power bank da 20.000 mAh non dovrai più preoccuparti di niente poiché puoi portarlo ovunque con te e ti offre il 60% di ricarica in 30 minuti. Compatto, potente e super veloce, questo efficiente power bank può essere tuo ad un prezzo super contenuto: solo 19,49€. Attivando lo speciale coupon sconto del 35% direttamente dalla pagina prodotto su Amazon, puoi acquistare un ottimo power bank ad un prezzo super. Approfitta dell’offerta e non dovrai più cercare disperatamente una presa di corrente quando sei in giro.

Power bank da 20.000 mAh: un salvavita per i tuoi dispositivi

Questo Power Bank è il dispositivo da avere sempre con te in ogni momento. La sua alta capacità ti garantisce fino a 4 ricariche complete per il tuo smartphone. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dagli iPhone ai Samsung Galaxy.

E con le sue 2 porte USB e una porta USB-C, puoi ricaricare 2 dispositivi contemporaneamente, risparmiando tempo prezioso. Le luci LED posizionate al lato del power bank, infine, ti offrono in ogni momento informazioni sulla potenza rimanente e lo stato di ricarica dei tuoi dispositivi. La confezione include anche un cavo, un manuale di istruzioni e la garanzia di un anno.

Compatto e potente, questo power bank è un vero salvavita per i tuoi dispositivi. Poi riporlo ovunque: nella borsa, nello zaino, nei tuoi cassetti in ufficio per averlo sempre a disposizione quando ti serve. Ricarica il 60% della batteria del tuo smartphone in soli 30 minuti e ricarica più dispositivi contemporaneamente. Acquistalo a soli 19,49€ e da oggi non dovrai più preoccuparti di rimanere con il telefono scarico quando sei fuori casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.