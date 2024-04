Power bank in offerta a 19 EURO: 10000 mAH e ricarica rapida

Ti trovi spesso in viaggio e hai necessità di ricaricare tutti i tuoi dispositivi tecnologici come smartphone, tablet, smartwatch e quant’altro? In questo caso i power bank sono senz’ombra di dubbio gli accessori maggiormente consigliati. Alla luce di questo bisogno Amazon ha quindi ben pensato di proporti il power bank INIU in offerta all’incredibile prezzo di appena 19 euro, con ben 10 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso INIU.

Power bank INIU: la tua fonte di ricarica, ovunque

Partiamo col dire che questo rappresenta ad oggi il modello di power bank più sottile del mercato, con appena 0.5 pollici che garantiscono il massimo della comodità per trasportarlo ovunque, grazie al peso estremamente ridotto pari ad appena 196 grammi. La capacità è davvero estrema, con ben 10’000 mAh che ti consentono di ricaricare qualsiasi dispositivo in tuo possesso, anche per più volte.

È perfino presente una modalità di ricarica rapida, che ti consente di ricaricare i tuoi dispositivi smart in meno di un’ora, evitando di aspettare inutilmente troppo tempo, con una velocità praticamente raddoppiata rispetto ai normali caricatori da 2.1 A. Potrai portarlo ad esempio in vacanza o durante un tuo soggiorno di lavoro, risultando il tuo alleato ideale per quando non avrai prese elettriche nei paraggi: grazie a questo power bank non sarai mai a piedi, e potrai continuare a lavorare tranquillamente in smart working, anche per ore e ore, con un’autonomia praticamente infinita.

Una delle differenze principali con gli altri modelli di power bank risiede nella capacità di ricaricare direttamente il powerbank stesso grazie all’ingresso USB-C in entrata e in uscita, consentendoti una versatilità mai vista prima d’ora. All’interno della confezione trovi anche un pratico cavo di conversione da USB-A a USB-C, con cui potrai ricaricare con semplicità ogni tipologia di dispositivo possibile.

Ti bastano appena 19 euro per portarti a casa uno dei migliori power bank attualmente in circolazione, con cui potrai ricaricare tutti i tuoi dispositivi elettronici quando sei in giro: questo e tantissimi altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente l’acquisto di questo power bank INIU in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

