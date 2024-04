Power Bank Magnetica: il DOPPIO SCONTO di oggi è da SFRUTTARE

Una power bank magnetica è tutto ciò di cui abbiamo bisogno nel momento in cui il nostro smartphone si stia scaricando e siamo per strada. E poi, in quanto portatile, possiamo anche dimenticarci totalmente di averla attaccata al telefono, così da poter svolgere le nostre normali attività con il vantaggio che in quel momento il nostro smartphone è in carica. Acquista subito il prodotto di INIU solo per oggi in doppio sconto: -11% più un coupon del 50% da applicare, col prezzo finale fissato a 16,49€.

Power Bank Magnetica INIU: oggi il doppio sconto è esagerato

Con questa power bank potrai ottenere una carica veloce e completa del tuo iPhone (compatibile solo ed esclusivamente dalla serie12 alla 15) con dei forti magneti incorporati compatibili con MagSafe. Durante la carica potrai svolgere liberamente tutte le tue attività quotidiane o scattare selfie, essendo che la batteria esterna si adatterà facilmente alla forma del tuo smartphone senza aumentarne il volume.

Ha una capacità di 10.000 mAh e riesce a caricare il tuo iPhone 12/13/14/15 con una potenza doppia. Infatti, grazie al Wired Charging, è capace di arrivare fino ai 20 W PD di potenza, così che in soli 30 minuti riuscirà a caricare il tuo cellulare fino al 60%, ossia 3,5 volte più veloce delle altre power bank disponibili in commercio. oltre al prodotto principale, riceverai nella confezione anche un cavo USB C per la ricarica cablata.

Acquista subito questa power bank magnetica di INIU su Amazon: è disponibile ancora per poche ore con un ottimo doppio sconto dell’11% più un Coupon del 50%, col prezzo finale che si attesta sui 16,49€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.