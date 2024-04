Power Bank Potente: Amazon la SVENDE grazie al COUPON

Oggi su Amazon hai finalmente la possibilità concreta di acquistare un’ottima power bank spendendo davvero poco. Infatti, ancora per pochissime ore, potrai acquistare un favoloso prodotto di VRURC in super sconto grazie al Coupon del 30%, che abbassa il prezzo finale d’acquisto a soli 20,99€. Approfittane ora, una detrazione del genere potrebbe non essere più disponibile in futuro!

Power Bank Potente: acquistala subito con il Coupon di Amazon

Questa power bank è stata realizzata con la tecnologia magnetica MagSafe e riesce a ricaricare il tuo smartphone con una potenza fino a 15 W; se utilizziamo il cavo, la ricarica rapida sarà da 7,5 W. Infatti, dispone di una porta di uscita USB-C che supporta la ricarica rapida PD da 22,5 W e la porta USB-A che supporta la ricarica QC sempre da 22,5 W. Con questa power bank potrai finalmente risparmiare molto tempo di ricarica, specialmente perché è molto compatta, slim e da 10.000 mAh.

La sua progettazione è avvenuta in esclusiva per funzionare sugli ultimi modelli di iPhone, ossia 12, 13, 14 e 15. Potrai fruire di protezioni multiple con questo prodotto, proteggendo il tuo smartphone da ogni tipo di sovraccarico, sovracorrente, sovratensione e cortocircuito, non dovendoti mai preoccupare di un possibile surriscaldamento della batteria esterna.

Acquista subito su Amazon questo straordinario prodotto di VRURC, è disponibile sulla piattaforma di e-commerce più famosa al mondo con un'ottima detrazione che a breve potrebbe sparire: un Coupon eccezionale del 30% va a fissare il prezzo finale d'acquisto del prodotto a soli 20,99€.

