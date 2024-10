Power Bank super potente in sconto mai visto del -81%: oggi è tuo a soli 18€

Non vuoi rischiare di rimanere con il cellulare senza carica quando sei fuori casa? Allora approfitta subito della mega offerta sul Power Bank Rolosar, oggi disponibile su Amazon a soli 18 euro con uno sconto folle dell’81%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Uno sconto così eccezionale non si era mai visto!

Power Bank Rolosar: energia massima ad un prezzo stracciato

Il Power Bank Rolosar, a differenza degli altri modelli sul mercato, dispone di ben 3 uscite (2 USB A + 1 USB C con max 5 V-3 A) in modo da poter caricare 3 dispositivi contemporaneamente e 2 ingressi (1 Micro USB con max 5V-2A + 1 USB C con max 5V-3A).

Un’altra caratteristica importante è la sua rapidità nella ricarica così da ottimizzare i tempi ovunque tu sia: basti pensare, ad esempio, che può caricare l’iPhone fino al 76% in solo un’ora soltanto. Anche la sua versatilità non è da meno in quanto può caricare non solo tutti gli smartphone e i tablet, ma anche le AirPods, gli auricolari Bluetooth, gli smartwatch e altri piccoli dispositivi tech.

Le sue dimensioni sono super compatte e pesa solo 240 grammi, quindi può essere tranquillamente inserito in tasca o in borsa per essere trasportato ovunque nella massima comodità. Tra l’altro, è conforme alle normative delle compagnie aeree e può essere portato a bordo dell’aereo senza alcun problema.

Per finire, funziona con un circuito integrato intelligente per impedire il sovraccarico, la sovratensione, la sovracorrente e il cortocircuito dei tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.