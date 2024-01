Power Bank super potente, veloce e per tutti i dispositivi a soli 28 euro!

Iniu ha ideato questa incredibile power bank, 20000mah, 22,5w, ricarica rapida, usb c input & output, caricatore portatile pd3.0 qc4.0, per dispositivi Apple, e molte marche con sistema operativo Android. Oggi puoi prenderla a molto meno grazie alla combo 30% sconto + coupon 5%, quindi la paghi solo € 28,49 euro.

Iniu power bank: le caratteristiche

Prova l’esperienza della ricarica più sicura con più di 38 milioni di utenti in tutto il mondo. In INIU, usiamo solo materiali di altissima qualità, quindi abbiamo la confidenza di fornire una garanzia di 3 anni leader del settore. Con l’uscita aggiornata da 22,5W e le ultime tecnologie di ricarica rapida PD3.0 & QC4.0, il tuo cellulare può essere caricato fino al 61% soltanto in 30 minuti. La maggior parte delle batterie portatili sul mercato non può caricare il tuo iPad o caricare a passo di lumaca. Invece, grazie a un’uscita ad alta velocità da 22,5W, INIU può caricare tutti gli iPad esistenti, anche gli ultimi modelli a PIENA velocità.

Diversamente dalla maggior parte dei caricabatterie con un solo ingresso USB C, INIU MegaPower 20W ha una porta di ingresso & uscita USB-C per adattarsi perfettamente ai tuoi nuovi iPhone, iPad e tutti i dispositivi USB-C in arrivo. Con una porta USB-C e due porte USB integrate, può caricare TRE dispositivi contemporaneamente. Il design a tre porte ti consente di condividere alimentazione portatile con famiglie e amici. Diversamente dalla maggior parte dei power bank incapaci di caricare dispositivi a bassa corrente, INIU può funzionare non solo con tutti i cellulari, tablet ma anche con i tuoi dispositivi più piccoli come AirPods, cuffie Bluetooth, tracciatori fitness, orologi intelligenti, ecc.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.