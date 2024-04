Power Bank USB-C con 4 PORTE a META' PREZZO: applica il MEGA COUPON

Porta sempre con te una fonte di energia inesauribile con il Power Bank USB-C da 100 W ALLPOWERS! Oggi è disponibile su Amazon a metà prezzo quindi a soli 59 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cogli l’occasione al volo, è davvero conveniente!

Energia a portata di mano con il Power Bank USB-C da 100 W ALLPOWERS

Il Power Bank USB-C da 100 W ALLPOWERS offre un’incredibile ricarica rapida PD3.0 e ricarica senza sforzo a piena velocità. Supporta anche l’ingresso di ricarica rapida e può essere completamente caricato in 2 ore (caricabatterie da 65 W+), risparmiando tempo di attesa.

È dotato di un display digitale chiaro e intuitivo, in grado di visualizzare la potenza residua, la tensione e la corrente in tempo reale. Il manico push-pull facilita il trasporto, mentre l’illuminazione a LED dispone di 3 livelli di luminosità e una modalità SOS in modo da poter trascorrere le serate in campeggio tranquillamente.

Il pannello di ricarica della ALLPOWERS Powerbank dispone di 4 porte ed è compatibile con quasi tutti i tuoi dispositivi, inclusi laptop, telefoni, tablet, cuffie e smartwatch, soddisfando tutte le tue esigenze di ricarica contemporaneamente.

Il sistema di rilevamento intelligente integrato può proteggere i tuoi dispositivi da surriscaldamento, sovracorrente, scarica profonda, sovratensione e cortocircuito. In più, la grande capacità di 24.000 mAh grantisce energia costante per un’intera giornata senza nessuna preoccupazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.