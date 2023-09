PowerA Controller cablato Spectra Infinity per Xbox, tutti i colori RGB a prezzo di saldo!

“La tua estetica, le tue regole”. Queste sono parole di presentazione del pad cablato per Xbox Spectra Infinity che ci permette di colorare di RGB Led, la vera moda del momento, un normae pad. I led RGB sono quasi sempre associati al mondo del gaming su PC, ma oggi PowerA porta questa possibilità anche su un pad per console, compatibile PC ovviamente. E la cosa bella è che Xbox Spectra Infinity non è solo un pad “con le lucine” ma anche un pad di grande qualità e robustezza. Effetti speciali e tanta sostanza, il tutto graziato dallo sconto Amazon -20% che taglia il prezzo di netto, con un costo finale di 39,98 euro! Subito nel carrello Amazon! Conviene!

Luci abbaglianti!

Il primo punto forte del controller Spectra Infinity è la sua connessione cablata. A differenza dei controller wireless, che possono essere soggetti a interferenze o rallentamenti, questo controller utilizza una connessione cablata sicura e affidabile. Il cavo ovviamente è decisamente lungo.

Un’altra caratteristica eccezionale del controller cablato avanzato Spectra Infinity sono i suoi potenti motori a vibrazione. I motori a doppio rombo consentono infatti di migliorare l’esperienza di gioco, fornendo feedback tattili e sensazioni particolarmente vive e immersive.

Oltre ai soliti tasti frontali e ai grilletti troviamo anche altri due tasti completamente personalizzabili sul retro del pad, proprio come quelli presenti sui pad da Pro, il tutto nell’ottica del gaming più estremo e appassionante, dove non si stacca mai la mano dal pad, dove i millisecondi contano!

Ovviamente il punto forte del pad è l’illuminazione RGB. La tecnologia Spectra Infinity consente di regolare l’intensità e il colore dell’illuminazione LED del controller, permettendo di creare una configurazione visiva unica e personalizzata. Possiamo personalizzare le luci integrate modificando la tonalità e la luminosità di tre distinte sezioni di illuminazione del controller. Possiamo davvero giocare con le luci a nostro piacimento.

Con la sua connessione cablata affidabile, potenti motori a vibrazione, estese opzioni di personalizzazione delle luci, Spectra Infinity è un pad cablato davvero consigliato, forte della sua innegabile sostanza e di un’estetica all’avanguardia. Da comprare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.