Powerbank 10000 mAh al COSTO MINIMO: fallo tuo ora col DOPPIO COUPON (-50%)

Una promozione folle quella che ha deciso di lanciare Amazon in queste ore e che non è possibile farsi scappare. Se sei alla ricerca di un powerbank, allora questo modello di GETIHU da 10.000 mAh è la scelta più azzeccata. Non solo per le sue potenzialità di cui ti parleremo, ma soprattutto per il prezzo. Pensa che solo oggi c’è un doppio coupon, per un ribasso totale del 50%. Lo paghi 9,99 euro. In che modo? Devi mettere la spunta nella casella dedicata per un primo 35% in meno, e poi inserire il codice FBVM89VL al momento dell’acquisto. Approfittane ora e fatti furbo.

Codice coupon: spunta + FBVM89VL

Powerbank GETIHU: 10000 mAh per dispositivi mai più scarichi

Lanciato dal marchio GETIHU, produttore di R&S da più di 11 anni e con esperienza garantita, questo powerbank saprà fornirti tutta la potenza e l’efficienza di cui hai bisogno. Con ben 3 porte USB, di cui due USB-C bidirezionali e una USB-A, avrai modi di caricare tutti i dispositivi che vuoi senza problemi. Dagli iPhone agli smartphone Android, passando per tablet, PC, auricolari e via dicendo. Lo spessore è di soli 1,5 cm e si adatta perfettamente a qualsiasi borsa, tasca o palmo di una mano.

Ma il vero punto di forza sono i 10.000 mAh di potenza, perfetti per poter caricare tutto ciò che desiderate ad una velocità fino a 3 volte superiore rispetto ad un caricabatterie normale. E poi c’è il display LED digitale integrato, che ti mostra la percentuale esatta di energia rimanente. Così da avere tutto sotto controllo ancor prima di uscire di casa. Ed è anche possibile condividere “il potere” di questa batteria portatile con amici, parenti e colleghi, sfruttando le 3 porte che supportano 3 ricariche diverse in contemporanea.

Godi ora del doppio coupon, è una promozione folle quella di Amazon.

Codice coupon: spunta + FBVM89VL

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.