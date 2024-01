Powerbank 3 in 1 wireless con Mag-safe e cavo per iPhone ORA con il 40% di sconto!

LopNord ha ideato questo Powerbank 3 in 1, con Mag-safe, 5000 mAh, pieghevole, Wireless, per iPhone 15/14/13/12/pro e Apple Watch, Wireless ma anche con Cavo di Tipo C incorporato. Colore nero. Oggi puoi prenderlo a 31,99 euro grazie alla combo 20% di sconto + coupon 20%!

LopNord Powerbank 3 in 1: le caratteristiche

Pensata appositamente per gli utenti Apple, la Batteria Mag-Safe di Lopnord è dotata di un punto di ricarica aggiuntivo per l’Apple Watch e di un’interfaccia di tipo C integrata, che consente di ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e dispositivi con porta USB C. Provate l’esperienza di 3 caricatori in questo caricatore wireless Powerbank completo e dite addio al disordine della scrivania. Dite addio al fastidio di portare con voi più caricabatterie. Si trasforma in un caricabatterie portatile compatto. Sia che abbiate bisogno di una stazione di ricarica a casa o di un power bank in viaggio, si adatta facilmente alle vostre esigenze, assicurando che i vostri dispositivi rimangano alimentati, indipendentemente da dove vi troviate.

Compatibile con iPhone 15/14/13/12/pro/Apple Watch 1-9/SE/SE2/Ultra/Ultra2 e con tutti i dispositivi dotati di porta USB C, questo Mag Safe Powerbank per Apple da 5000mAh supporta una ricarica rapida costante ed efficiente per i principali dispositivi Apple. Infilandolo in tasca o in borsa, avrete sempre un’alimentazione affidabile a portata di mano. E’ dotata di un design magnetico per una connessione sicura e senza sforzo. Vengono offerte modalità di ricarica sia verticali che orizzontali, che mantengono il telefono in modo stabile e assicurano un angolo di visione confortevole per guardare i video. La confezione contiene: 1*5000mAh powerbank, 1*cavo esterno di tipo C e 1 manuale.

