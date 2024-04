Powerbank Anker POTENTISSIMO con 3 PORTE USB in SVENDITA TOTALE

Sei spesso fuori casa ed hai paura di ritrovarti con lo smartphone scarico? Ecco la soluzione ideale per te! Parliamo del Powerbank PowerCore di Anker, oggi disponibile su Amazon a soli 44 euro con un mega sconto del 25%.

Powerbank PowerCore di Anker: massima energia sempre a portata di mano

Il Powerbank PowerCore di Anker è uno strumento indispensabile per non rischiare di rimanere con lo smartphone scarico quando sei fuori casa.

Dispone di una capacità enorme di 26800 mAh per ricaricare la maggior parte degli smartphone sul mercato oltre 7 volte, oltre a garantire almeno 2 ricariche complete a tablet e simili e multiple ricariche ad altri dispositivi USB.

La presenza di ben 3 porte di uscita USB equipaggiate con la tecnologia proprietaria Anker PowerIQ e VoltageBoost assicura la ricarica più rapida possibile a 3 dispositivi simultaneamente (output massimo 6A).

Inoltre la presenza di una doppia porta di entrata Micro USB (20W) garantisce una velocità di ricarica fino a due volte più rapida rispetto ai caricatori portatili standard. Basti pensare che ci vogliono soltanto 6 ore per effettuare una ricarica completa.

Questo caricatore portatile risulta anche leggero e super compatto così da essere inserito in borsa o nello zaino per giornate all’aperto e avventure che durano più a lungo. In più, il sistema di sicurezza MultiProtect di Anker garantisce una protezione completa per te e i tuoi dispositivi in ogni momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.