Powerbank Baseus ultra sottile a metà prezzo con il coupon Amazon

Sei spesso fuori casa ed hai paura di rimanere con lo smartphone a corto di energia? A risolvere il problema ci pensa il Powerbank Baseus, oggi disponibile su Amazon a soli 54 euro grazie ad un coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Powerbank Baseus: energia extra ad un costo minimo

Il Powerbank Baseus in super offerta su Amazon ti offre l’energia neessaria per ricaricare i tuoi dispositivi tecnologici ovunque tu sia.

Questo mini gadget utilizza la tecnologia della batteria al silicio carbonio, che lo rende più leggero del 18% e più piccolo del 20% rispetto alle versioni precedenti. Inoltre vanta un design sottilissimo che ti permette di metterlo facilmente in borsa e portarlo ovunque.

Utilizzarlo è più semplice che mai grazie all’esclusiva luce di stato a LED che consente di monitorare facilmente lo stato di ricarica e il tempo di ricarica rimanente. L’icona del flash arancione indica una ricarica rapida, mentre durante la ricarica viene visualizzato il tempo di ricarica rimanente.

Un’altra specifica importante è la sua potenza enorme di 20000 mAh che si suddivide in uscita nelle 2 porte USB-C certificate PD 3.0 e PPS. In questo modo è possibile alimentare in modo super veloce anche il laptop: basti pensare che è possibile caricare un MacBook Pro da 16 pollici al 50% in soli 30 minuti.

