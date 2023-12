Powerbank da 10000 mAh a prezzo BOMBA: super Amazon!

Sei in cerca di un nuovo compagno di viaggio compatto e funzionale? Ecco il powerbank che fa per voi: il modello proposto in sconto oggi da Amazon ha un prezzo davvero eccezionale! 10000 mAh con uno sconto del 6% più un coupon del 25% attivabile attraverso la piattaforma con un click, oggi ti costa solo 12,74€. Ottimo no?

Powerbank dall’ottimo prezzo e dalla capienza super!

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, si è trovato ad affrontare un viaggio con uno smartphone che non aveva una durata della batteria eccelsa. O ancora, chi spesso viaggia sui mezzi e a destinazione non ha la possibilità di ricaricarlo.

Grazie agli smartphone attuali e le loro batterie molto capienti, a meno di esigenze specifiche, molti vecchi powerbank hanno perso l’efficacia di un tempo. I modelli meno capienti, spesso, non sono sufficienti a coprire una carica completa di un device moderno.

Ecco quindi che quelli da 10000 mAh sono perfetti per dare più carica anche agli ultimissimi telefoni Apple e Samsung, ma restano abbastanza compatti e particolarmente funzionali.

In particolare, quello di oggi, integra alcune caratteristiche ottime che lo rendono uno dei prodotti migliori visto il prezzo al quale viene proposto. A bordo troviamo infatti ben 3 porte USB-A, una USB-C che funge sia da input e da output e una micro-USB solo per input. La porta USB-C, è quella più interessante. Si tratta di una porta in grado di erogare fino a 18 W in uscita grazie alla tecnologia PD. In soli 30 minuti, è quindi possibile caricare fino al 60% prodotti come iPhone 14 o 15!

Anche la ricarica dello stesso powerbank è piuttosto rapida: dipenderà ovviamente dal trasformatore che utilizzerete. Il prodotto arriva in confezione con un cavetto USB-A/USB-C utile sia a ricaricarlo che a caricare uno smartphone o un device compatibile.

Come detto in apertura, il punto forte del device è il suo prezzo! Per 10000 mAh spenderete solo 12,74€. Come? Grazie alla promo Amazon del 6% unita al coupon del 25% attivabile attraverso la piattaforma con un click. A questo prezzo, non potete dire no!

