Powerbank per MacBook e PC: potenza a prezzo SHOCK!

Io ho sempre sognato un powerbank che fosse in grado di ricaricare il mio portatile anche in movimento. Voi no? Beh, ecco il prodotto dei miei desideri: una powerbank per MacBook e PC da ben 26800 mAh. No, non è un sogno: oggi è persino in sconto Amazon del 18% al quale aggiungere anche lo sconto del 15% attivabile attraverso un coupon sulla pagina del prodotto. Il prezzo finale? SOLO 76,49€!

Ecco il powerbank per MacBook e PC che ho sempre desiderato

Chi lavora in movimento, sa bene quanto sia importante essere sempre pronti ad affrontare lunghe giornate di lavoro senza avere accesso alla presa di corrente.

Per questa ragione, avere un powerbank per MacBook o PC sarebbe una manna dal cielo. Ed eccolo qui! Un super powerbank da ben 26800 mAh con ben due 4 porte: due USB-A che erogano un massimo di 18 W e ben 2 USB-C da ben 100 W!

Si tratta di un super dispositivo, dal prezzo piuttosto basso, in grado di caricare al 100% anche device più energivori come un notebook. Andate spesso in campeggio? Lavorate sempre lontani da una presa di corrente? Avete necessità di essere sempre in grado di caricare ovunque un computer portatile? Questo device è in grado di soddisfare tutte queste esigenze. Ovviamente, il dispositivo si può ricaricare attraverso le porte USB-C anche in maniera molto rapida sfruttando il Power Delivery.

Come i powerbank tradizionali, anche questo dispositivo può ricaricare senza problemi smartphone, tablet e smartwatch compatibili: il limite sarà solo la sua capienza.

Il dispositivo ha un aspetto rugged: effettivamente è in grado di resistere a sollecitazioni anche importanti senza battere ciglio. Una chicca è il display posto sulla parte laterale del device: è in grado di mostrare lo stato di carica e le informazioni sull’output delle porte.

Il prezzo? Davvero incredibile! Solo 76,49€ su Amazon grazie all’incredibile sconto del 18% unito al 15% di sconto aggiuntivo attivabile attraverso la pagina del prodotto. Cosa aspetti? Compralo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.