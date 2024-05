Powerbank wireless 4-IN-1 a META' PREZZO: applica il COUPON Amazon

Per non rischiare di restare con lo smartphone senza carica, approfitta della mega promozione sul Powerbank wireless FAHEFANA! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad un coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Powerbank wireless FAHEFANA: energia extra sempre con te

Il Powerbank wireless FAHEFANA supporta la ricarica rapida wireless da 5 W/7,5 W/10 W/15 W ed è comodissimo per caricare rapidamente tutti i dispositivi certificati QI quindi non solo telefoni cellulari, ma anche Airpod e iWatch.

Le porte USB-C (ingresso/uscita) da 20 W e USB-A da 22,5 W offrono una ricarica ottimizzata dei dispositivi fino a 22,5 W tramite cavo e una ricarica rapida del telefono fino al 100% in 1,5 ore. Il caricatore vanta l’ultima potente tecnologia di aspirazione magnetica aggiornata nel 2024, con un potente nucleo di aspirazione magnetico all’interno.

L’indicatore LED può conoscere visivamente la carica residua del power bank ed, inoltre, è dotato di chip integrati di alta qualità per proteggere il tuo dispositivo. Anche la sicurezza è sempre garantita grazie a caratteristiche come protezione da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito.

Per finire, questo modello pesa solo circa 209 g, quindi è 30% più leggero rispetto ai tradizionali power bank, ed ha dimensioni super compatte quindi risulta perfetto per attività all’aperto come viaggiare, fare escursioni, fare shopping, lavorare. Inoltre ha un design del supporto per cellulare che ti consente di guardare i film durante la ricarica, liberando le mani.

