Presa Smart con MONITORAGGIO CONSUMI: oggi la paghi SOLO 9 EURO

Per cominciare a risparmiare in bolletta, approfitta della promozione speciale sulla Presa Smart con Monitoraggio Consumi Meross! Oggi la trovi su Amazon a soli 9 euro con uno sconto dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Approfitta subito della mega offerta, i prodotti stanno per terminare!

Presa Smart con Monitoraggio Consumi Meross: le modalità di utilizzo

La Presa Smart con Monitoraggio Consumi Meross fornisce rapporti in tempo reale sul consumo di energia ed è possibile visualizzare i dati di consumo settimanali, mensili o annuali dei vostri elettrodomestici tramite l’app Meross, aiutandovi a risparmiare in modo più efficace sulla bolletta dell’elettricità. È anche possibile misurare la quantità di elettricità prodotta, adatta per monitorare pannello solare fotovoltaico.

Con l’app Meross, è possibile controllare la presa intelligente da qualsiasi luogo in cui si disponga di una connessione Internet. Funziona con qualsiasi router WiFi a 2,4GHz e non c’è bisogno di un hub o di un costoso abbonamento. In più la presa smart WiFi può essere utilizzata con Alexa e Google Home quindi utilizzando semplicemente i comandi vocali.

La Meross presa intelligente ha dimensioni di 5,0×5,7×6,3 cm, più compatte rispetto alle tradizionali prese intelligenti. Il design compatto consente un’installazione agevole e un risparmio efficace dello spazio delle prese.

Inoltre è possibile impostare l’orario di accensione o spegnimento del dispositivo in base alle esigenze e alle abitudini proprie o della famiglia, e la presa WiFi funzionerà o si spegnerà automaticamente all’ora prestabilita. Quando cala la notte, ad esempio, è il momento di accendere le luci in camera.

Oggi la Presa Smart con Monitoraggio Consumi Meross la trovi su Amazon a soli 9 euro con uno sconto dell’11%. Approfitta subito della mega offerta, i prodotti stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.