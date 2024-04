Prezzo ASSURDO per il nuovo iPhone 15 da 128GB: solo 779€ (-20%)

Prepara il portafoglio perché oggi è il tuo giorno fortunato: l’amatissimo iPhone 15 da 128GB in colore nero è disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 20%. Potrai portarti a casa questo gioiellino tecnologico a soli €779 invece di €975. Un’offerta così vantaggiosa non si era mai vista prima! Acquista subito il tuo iPhone 15 a prezzo stracciato!

Il nuovo arrivato nella famiglia Apple non delude le aspettative. L’iPhone 15 sfoggia un meraviglioso display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione mozzafiato. Fotografare e girare video sarà un’esperienza entusiasmante grazie al potente sistema a doppia fotocamera con grandangolo e ultra-grandangolo, insieme alla nuova fotocamera frontale TrueDepth.

Specifiche tecniche principali:

Caratteristica Dettaglio Display Super Retina XDR OLED, 6,1″ Chip A16 Bionic Capacità 128GB Fotocamera Sistema a doppia fotocamera 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) Resistenza Certificazione IP68 (resistente all’acqua fino a 6 metri per 30 minuti)

Il cuore pulsante dell’iPhone 15 è il potentissimo chip A16 Bionic, una vera potenza di elaborazione racchiusa in un design elegante. E con ben 128GB di memoria avrai spazio in abbondanza per app, foto e video. Tutto questo con la tranquillità della resistenza all’acqua certificata IP68.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.