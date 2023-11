PREZZO assurdo per le cuffie sovraurali PHILIPS Fidelio x2Hr/00: approfittane

Le cuffie PHILIPS Fidelio x2Hr/00 incarnano l’eccellenza nell’ascolto audio ad alta risoluzione. Con driver al neodimio da 50 mm, cancellazione del rumore e dettagli ben curati, queste cuffie sovraurali offrono un’esperienza sonora coinvolgente e di altissima qualità.

Le cuffie Fidelio x2Hr/00 di PHILIPS sono progettate per offrire un’esperienza audio ad alta risoluzione. I driver al neodimio da 50 mm forniscono una riproduzione fedele dei dettagli sonori, garantendo un suono chiaro e coinvolgente. Questi gioiellini possono essere ora tuoi a un prezzo decisamente favorevole grazie alla promozione Amazon: con lo sconto del 37%, infatti, oggi le puoi avere a sole 79€ incluse le spedizioni via Prime. Non male, no?

PHILIPS Fidelio x2Hr/00: L’Esperienza Sonora Hi-Res al Massimo Livello”

La cancellazione del rumore implementata nelle Fidelio x2Hr/00 consente di isolare l’ascolto dagli ambienti esterni, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica preferita senza distrazioni. Le cuffie sono dotate di cuscinetti in schiuma memory che si adattano comodamente alla forma delle orecchie, offrendo un comfort ottimale anche durante sessioni di ascolto prolungate. Il design sovraurale aggiunge un tocco di eleganza, mentre la clip per il cavo contribuisce a mantenere l’ordine.

PHILIPS ha impiegato materiali premium nella costruzione delle Fidelio x2Hr/00, garantendo una durata nel tempo e una resistenza all’altezza delle aspettative degli audiofili più esigenti. Queste cuffie sono dotate di un cavo removibile e intercambiabile, offrendo versatilità nell’utilizzo. La clip per il cavo consente una gestione ordinata durante l’utilizzo quotidiano.

Le cuffie PHILIPS Fidelio x2Hr/00 rappresentano una scelta eccellente per gli amanti della musica che cercano un’esperienza audio di alta qualità. Con la loro combinazione di qualità audio Hi-Res, cancellazione del rumore e comfort avanzato, queste cuffie offrono un ascolto immersivo che soddisferà anche i gusti più raffinati. Insomma, c’è poco altro da aggiungere se non di correre su Amazon dove, con lo sconto del 37%, le puoi avere a soli 79€ incluse le spedizioni via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.