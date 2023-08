Prezzo BOMBA! iPhone 14 Pro in sconto a soli 979,90€ (-18%)

L’iPhone 14 Pro si trova in forte sconto su eBay, una promozione mai vista per il top di gamma Apple. Questo dispositivo è una scelta eccellente per qualsiasi tipo di utilizzo e rappresenta uno dei migliori dispositivi mobili mai realizzati. E adesso puoi averlo al un prezzo sconvolgente di 979,90€, risparmiando ben il 18%!

iPhone 14 Pro a soli 979,90€

Il suo ampio display da 6.1 pollici con risoluzione da 2556×1179 pixel ti regalerà un’esperienza visiva straordinaria, offrendo colori brillanti e dettagli nitidi. E non finisce qui, le caratteristiche di questo iPhone 14 Pro sono innumerevoli e tutte al top di gamma.

Una delle sue grandi qualità è il modulo 5G, che ti permetterà di navigare in internet e trasferire dati in modo incredibilmente veloce. Non dovrai più preoccuparti delle interruzioni nella connessione grazie anche alla connettività Wi-fi e il GPS integrato.

Ma la vera chicca di questo iPhone 14 Pro è la fotocamera. Un sensore da 48 megapixel ti consentirà di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel, catturando ogni dettaglio con una nitidezza eccezionale. E se ami registrare video, sarai felice di sapere che puoi farlo in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel, ottenendo risultati da professionista.

Non solo prestazioni al top, ma anche un design sottile con uno spessore di soli 7.9mm, che rende l’iPhone 14 Pro ancora più spettacolare e comodo da tenere in mano.

Non perdere questa occasione unica di possedere un dispositivo così potente e versatile a un prezzo così conveniente. L’offerta è limitata nel tempo e le scorte potrebbero esaurirsi presto, quindi agisci ora e acquista il tuo Apple iPhone 14 Pro a soli 979,90€. Affrettati, questa opportunità è imperdibile!

