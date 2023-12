PREZZO da MERCATINO su Amazon per le cuffie TWS realme Buds Air 3 Neo

Inutile girarci intorno: le ottime cuffie true wireless (TWS) realme Buds Air 3 Neo sono pronte a soddisfare tutte le tue personali esigenze per un ascolto di qualità, il tutto costando una vera miseria su Amazon. Infatti, sfruttando lo sconto del 5%, il già prezzo super economico crolla ancora di più e si ferma ad appena 37€ con tanto di consegna completamente gratuita con i servizi Prime.

Leggere, comodissime da indossare e con un impianto audio con tanto di tecnologia Dolby Atmos, le cuffie del colosso cinese ti lasceranno senza parole per la qualità audio e le numerose funzionalità extra.

Le cuffie true wireless realme Buds Air 3 Neo costano una sciocchezza su Amazon: offerta d’oro

Le cuffie del colosso cinese sono alimentate da una batteria integrata che ti accompagna senza fatica per ore e ore – supportano anche la ricarica rapida che ti garantisce fino a 120 minuti di playback a fronte di appena 10 minuti di carica -, montano un modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione audio ad alta risoluzione e integrano anche la tecnologia di cancellazione del rumore con IA (Intelligenza Artificiale) per parlare al telefono senza rumori di sottofondo.

Spendendo la cifra ridicola di appena 37€ su Amazon hai finalmente a portata di mano un paio di cuffie true wireless che suonano bene, sono compatibili al 100% con tutti i dispositivi mobile Android e iOS e che costano una vera sciocchezza.

