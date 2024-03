PREZZO ESTREMO su eBay per il LOW COST Motorola moto e13 (100€)

Se pensi che tutti gli smartphone Android economici siano uguali, sappi che il popolarissimo e amatissimo Motorola moto e13 è pronto a farti cambiare idea fin da subito. Attualmente in vendita su eBay al prezzo più conveniente di sempre, il device economico di Motorola ha la stoffa del campione sotto tutti i punti di vista.

Spendendo la cifra ridicola di appena 100€, infatti, lo smartphone ti sorprende con il suo invidiabile rapporto qualità/prezzo e una scheda tecnica di tutto rispetto.

Lo straordinario budget phone Motorola moto e13 costa poco su eBay

Motorola moto e13 è uno tra i pochissimi device economici a montare speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos per un sound potente e avvolgente, mentre frontalmente un buon pannello da 6.5 pollici ti fornisce il necessario per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione.

Metti da parte l’ansia di non arrivare a sera per colpa di una batteria poco capiente: Motorola moto e13, infatti, ne monta una da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida che ti affianca per tutto il giorno. C’è anche il supporto alla connettività dual SIM, Android 13 a bordo e un comparto fotografico multiplo con un sensore principale da 13MP.

Con la spesa minima di appena 100€ su eBay hai a disposizione un eccellente budget phone Android, addirittura in pronta consegna direttamente a casa in appena 72 ore e senza costi di spedizione extra.

