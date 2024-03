PREZZO RIDICOLO su Amazon per la tastiera da gaming Trust GTX 833 Thado

La popolarissima tastiera da gaming Trust GTX 833 Thado è la protagonista assoluta di un’offerta Amazon senza precedenti. Già parecchio economica anche a prezzo pieno, quest’oggi la tastiera da gaming può essere tua spendendo la cifra ridicola di appena 19€ grazie allo sconto immediato del 34%.

Il modello in questione sfoggia un bellissimo design tenkeyless, ovvero senza il tastierino numerico; è compatta, robusta, perfetta per avere libero spazio di manovra con il mouse.

La tastiera da gaming Trust GTX 833 Thado è in caduta libera su Amazon

Ma c’è di più: nonostante il costo decisamente conveniente, troviamo il pieno supporto alla tecnologia anti-ghosting con la pressione simultanea di 10 tasti, il pieno supporto alla illuminazione RGB personalizzabile e ben 12 tasti multimediali.

Realizzata con il 69% di plastica riciclata, la tastiera monta sul retro una piastra in metallo che le conferisce robustezza e resistenza all’usura. Fatta per il gaming e ricca di funzionalità, è perfetta per qualsiasi tipologia di utilizzo.

Con un prezzo finale di vendita su Amazon di appena 19€ hai a portata di mano l’occasione del secolo in ambito gaming; non farti scappare la tastiera Trust con il 34% di sconto immediato, addirittura con la consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo di vendita (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.