Prezzo super conveniente per 2 Mini Smart Light Switch SONOFF (solo 27€)

È il momento giusto di rendere ancora più smart casa tua con il set da 2 Mini Smart Light Switch SONOFF! In occasione della Settimana del Black Friday di Amazon, puoi acquistarli a soli 27 euro con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, le scorte sono già in esaurimento!

Mini Smart Light Switch SONOFF: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Smart Light Switch SONOFF è un piccolo interruttore intelligente che può essere facilmente installato nella più piccola scatola di montaggio di tipo UE/tipo 86/tipo 120.

Risulta davvero utilissimo e versatile in quanto può lavorare con diversi tipi di interruttori esterni per controllare i tuoi dispositivi, come interruttore a bilanciere, interruttore a parete a pulsante e così via. La modalità di installazione è facilissima anche per i meno esperti in quanto non è necessario nessun cavo neutro per configurarlo.

Questo gadget può combinarsi con gli hub Zigbee per formare una LAN domestica. Inoltre, è possibile controllare liberamente i dispositivi normalmente anche in assenza di linea Internet. Tra le varie applicazioni, questo interrutore può realizzare il controllo bidirezionale per le luci delle scale, oppure seguire un timer conto alla rovescia/programmati/loop in base alle tue esigenze.

Per finire, una caratteristica importante del mini dispositivo è la sua compatibilità con Alexa e Google Home: attraverso dei semplici comandi vocali ti permetterà, ad esempio, di accendere o spegnere gli elettrodomestici.

