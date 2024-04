Primavera in sella alla bici elettrica Teklio, in sconto di ben 150€

Perfetta per andare in gita da ora fino a settembre!

La Teklio TC1D2SCG è una bici elettrica dal design moderno e accattivante, ideale per muoversi in città o per esplorare nuovi percorsi in totale comodità. Dotata di un motore potente e silenzioso, questa bici ti permette di pedalare con facilità e di affrontare anche le salite più impegnative senza fatica.

Ottimo elemento, da menzionare assolutamente, è la batteria integrata ad alta capacità che ti permette di percorrere lunghe distanze con una sola carica, godendoti viaggi senza stress e senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. Non da meno, la tecnologia di ricarica rapida ti consente di riportare la batteria al massimo della carica in breve tempo, garantendoti la massima libertà di movimento.

Dotata di luci anteriori e posteriori a LED, questa bici elettrica assicura una visibilità ottimale durante le ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo la tua sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Questo è ideale non solo per le tue passeggiate, a qualsiasi ora, ma anche se hai intenzione di utilizzarla per spostamenti di lavoro! Approfitta dell’incredibile sconto di 150€ da Unieuro e acquista subito la tua bici elettrica Teklio per vivere un’esperienza di guida unica e senza pari!

