Prime Day 2022: le piscine gonfiabili in offerta

Antò, fa caldo, diceva la pubblicità: ma Antonio non aveva una piscina gonfiabile con cui rinfrescarsi nella canicola di luglio. E allora, abbiamo scandagliato Amazon a caccia delle migliori offerte per il Prime Day, così non dovete perdere neppure un secondo. Ed ecco la classifica delle piscine gonfiabili più convenienti.

Piscina Idromassaggio

Se cercavate qualcosa di super rilassante, oltre che di fresco, allora questa è l’occasione da non lasciarsi scappare. La Bestway 60017 è una minipiscina idromassaggio gonfiabile con misire di 196 X 196 X 71cm. Accoglie fino a 6 persone e include un pannello di controllo digitale di facile accesso riscaldare l’acqua fino a 40 ° C.

La capacità della vasca è di 916 litri, e nel kit è inclusa la spa, la copertura, una pompa, un erogatore ChemConnect, 2 cartucce filtranti (VI) e una toppa di riparazione. Il tutto a 415€ invece di 650€ incluse spedizioni rapide Prime. Si tratta di un bello sconto del 36%.

Grande Formato

Non è gonfiabile ma è una signora piscina da mettere in giardino. La Intex 26790 Piscina Prisma Frame ha misure di tutto rispetto: 400 x 200 x 122 cm e include la pompa di filtraggio. Il montaggio è facile e sicuro, e la qualità di Intex fuori discussione.

Acquista a 448€ invece di 900€ per il Prime Day

Tondo è Bello

La Intex struttura in metallo piscina tubolare tondo ha un diametro di 3,66 per un’altezza di 0,76m. Robusta e facile da montare, è perfetta per accogliere tutta la famiglia. La acquisti a 60€ invece di 122€ su Amazon.

Per Bambini

Se invece avevate bisogno di qualcosa di meno costoso e più semplice, per far divertire i bambini d’estate, ecco l’altro ottimo sconto del Prime Day. Il Peradix Tappetino Gioco è un tappetino zampillante che si collega all pompa in giardino per creare un divertente mondo di spruzzi d’acqua.

Include modelli marini colorati che permettono ai bambini di apprendere le basi del mondo animale; così loro si divertono, e gli adulti si riposano.

Acquista su Amazon a 14,49€ invece di 28,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.