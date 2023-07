Prime Day 2023: svendita totale Logitech, prezzi STRACCIATI

I Prime Day 2023 iniziano con il botto e se non senti il calore dovuto agli sconti a cui hai dato un’occhiata, fatti dire che sei capitato nel posto sbagliato. Basta andare sull’e-commerce e cercare “Logitech” per trovare alcuni affari veri e propri.

Con sconti che superano il 50% hai l’occasione di acquistare alcune tra le migliori periferiche a prezzi stracciati. Non aspettare neanche un secondo e spulcia per bene tutte le possibilità: potresti non trovare mai più occasioni del genere.

Ti ricordo che le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech ai Prime Day 2023 si SVENDE: tutte le offerte

Tra tutte le periferiche in commercio sappiamo bene che le migliori sono quelle di Logitech. Non lo dico per caso ma perché ha dei prodotti veramente eccezionali e che si adattano ad ogni situazione ed esigenza. Come ben sai, tuttavia, dove c’è qualità non sempre c’è un prezzo concorrenziale ma i Prime Day 2023 servono esattamente a questo: a fare affari.

Senza perdere tempo, ti faccio sapere che le migliori offerte riguardano:

La tastiera Bluetooth Logitech K380 è perfetta per Windows, Apple iOS e altri dispositivi Bluetooth. Con un design compatto, è ideale per PC, Mac, laptop, smartphone e tablet. Il layout italiano QWERTY ti consente di digitare comodamente. Connettiti facilmente e goditi la libertà senza fili con questa tastiera nera elegante e funzionale.

In vendita su Amazon a soli 25,99€ con un ribasso del 57%.

Il volante da corsa Logitech G29 Driving Force offre un’esperienza di guida realistica. Dotato di pedali regolabili, ritorno di forza reale e comandi cambio in acciaio inossidabile, ti immergerai nel mondo delle corse automobilistiche.

In vendita su Amazon a soli 229€ con uno sconto del 44%.

Il mouse wireless Logitech MX Master 2S è il compagno perfetto per il lavoro e il gioco. Con la possibilità di utilizzarlo su qualsiasi superficie e il suo scorrimento iperveloce, hai un controllo preciso e rapido. L’ergonomia avanzata garantisce un comfort ottimale durante l’uso prolungato. È ricaricabile e lo usi su fino a 3 computer simultaneamente.

In vendita su Amazon a soli 48,99€ con uno sconto del 50%.

Il mouse gaming Logitech G502 HERO offre prestazioni elevate per i giocatori più esigenti. Dotato del sensore HERO 25K con una sensibilità massima di 25.600 DPI, garantisce precisione e reattività. Con 11 pulsanti programmabili, hai la libertà di personalizzare le tue configurazioni di gioco. Un mouse progettato per offrire un vantaggio competitivo.

In vendita su Amazon a soli 39,99€ con uno sconto del 57%.

La Logitech StreamCam è una webcam progettata appositamente per lo streaming live su piattaforme come YouTube e Twitch. Offre una qualità video Full HD 1080p a 60 fps, garantendo un’immagine nitida e fluida. La connessione USB-C assicura una connettività rapida e affidabile.

In vendita su Amazon a soli 73€ con uno sconto del 53%.

Questi ovviamente sono solo alcuni articoli perché elencarteli tutti sarebbe impossibile: sono infiniti. Collegati sullo store ufficiale Logitech di Amazon per scoprire il resto.

