Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 10 e il 16 giugno 2024

A segnare la metà di giugno 2024 su Prime Video ci pensa una delle sue serie di maggior successo, che torna in grande stile sulla piattaforma con i nuovi episodi.

Stiamo ovviamente parlando di The Boys 4, senz’altro l’uscita più attesa di questo mese. La nuova stagione promette più gore, più tensione politica, più follia “sup”, più tenacia umana… praticamente tutto ciò che i fan della serie potrebbero desiderare. A giudicare anche dal trailer (che trovate qui sotto), la serie non è mai stata così horror, anche moralmente. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

https://www.youtube.com/watch?v=x59hux5ZMoE

Spazio poi a un paio di film piuttosto datati, ma pur sempre bellissimi da (ri)vedere: stiamo parlando di Malcolm X, con Denzel Washington, e L’arte di vincere, in cui Brad Pitt veste i panni di Billy Beane, direttore generale degli Oakland Athletics che, nonostante un ridotto budget a disposizione, riesce ad assemblare una squadra di baseball assolutamente competitiva.

Prime Video: tutte le novità tra il 10 e il 16 giugno 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Boys (stagione 4) – 13 giugno

Film non originali

L’arte di vincere – 11 giugno

Malcolm X – 15 giugno

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Prime Video di giugno 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.