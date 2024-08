Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 19 e il 25 agosto 2024

La settimana dal 19 al 25 agosto 2024 su Prime Video si arricchisce di grandi uscite, tra cui due film molto attesi e il ritorno di una serie TV cult.

Stiamo parlando di Madame Web, film tratto dai fumetti Marvel, che segue le vicende di Cassandra Webb, una veggente con abilità psichiche straordinarie. Dakota Johnson interpreta la protagonista, in una storia che esplora le origini del personaggio e la sua connessione con Spider-Man.

Arriva anche Falla Girare 2 – Offline, sequel della commedia italiana di successo che mescola umorismo e critica sociale. Ambientato in un mondo in cui internet è scomparso, il film vede il ritorno del gruppo di amici che si trovano a navigare tra sfide tecnologiche e personali. Dopo aver affrontato il caos nel primo film, in questa nuova avventura dovranno imparare a vivere senza la connessione continua, trovando nuovi modi per rimanere in contatto e risolvere i problemi.

Per gli amanti delle serie TV, l’arrivo di Prison Break porta con sé tensione e colpi di scena.

Prime Video: tutte le novità tra il 19 e il 25 agosto 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Madame Web – 21 agosto

Falla Girare 2 – Offline – 23 agosto

Serie TV originali

Prison Break (stagioni 1-5) – 24 agosto

