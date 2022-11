Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 31 ottobre e il 6 novembre 2022

Comincia bene il novembre 2022 di Prime Video, anche se non è un mese carico di film e serie tv altisonanti.

Tra il 31 ottobre e il 6 novembre debutta My Policeman, film drammatico con Harry Styles. La pellicola segue tre ragazzi durante un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni ’50. Negli anni ’90, i tre sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato. Basato sul romanzo di Bethan Roberts, il regista Michael Grandage realizza un ritratto visivamente commovente di tre persone coinvolte nelle mutevoli maree della storia, della libertà e del perdono.

Chiunque apprezzi i comedy show, invece, sarà forse contento di sapere che questa settimana debutta Prova Prova Sa Sa, in cui quattro comici, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, dovranno esibirsi in ogni puntata in una serie di sketch e challenge talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Il tutto basandosi sull’improvvisazione.

Poi è il turno della seconda stagione di di El Presidente – The Corruption Game, in cui viene raccontato lo scandalo denominato FIFA Gate. Il complotto portato alla luce dall’FBI, che con la propria inchiesta nel 2015 smascherò un giro di tangenti da 150 milioni di dollari.

Prime Video: tutte le novità tra tra il 31 ottobre e il 6 novembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Prova Prova Sa Sa (stagione 1) – 2 novembre

El Presidente – The Corruption Game (stagione 2) – 4 novembre

Film originali

I Met a Girl – La Ragazza Dei Tuoi Sogni – 1 novembre

My Policeman – 4 novembre

Film non originali

Apocalyspe Now – 1 novembre

I segreti di Osage County – 1 novembre

Bandits – 1 novembre

Basic Instinct – 1 novembre

Billy Eliot – 1 novembre

Brave Ragazze – 1 novembre

Assasinio sul Nilo – 1 novembre

Elephant Man – 1 novembre

Julia – 1 novembre

Love Actually – L’amore davvero – 1 novembre

Mulholland Drive – 1 novembre

Assassinio sull’Orient Express – 1 novembre

L’ora legale – 1 novembre

Orgoglio e pregiudizio – 1 novembre

Terminator 2 – Il giorno del giudizio – 1 novembre

Il giardino delle vergini suicide – 1 novembre

Impiegato del mese – 2 novembre

Creed – Nato per combattere – 3 novembre

Creed II – 3 novembre

Rocky – 3 novemre

Rocky II – 3 novembre

Rocky III – 3 novembre

Rocky IV – 3 novembre

Rocky V – 3 novembre

Rocky Balboa – 3 novembre

Italiano Medio – 4 novembre

