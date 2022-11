Prime Video, 5 film da vedere a novembre 2022

Il mese di novembre 2022 non è così carico di film per Prime Video, ma certo non manca qualche pellicola in grado di ingolosire gli abbonati al servizio premium di Amazon.

Quali sono, allora, i film su Prime Video da non perdere a novembre 2020? Ne abbiamo raccolti 5 che dovreste guardare.

I migliori film di novembre 2022 su Prime Video

Dal drammatico con Harry Styles a un ritratto della seconda generazione di neri italiani ambientato nel mondo del rap, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma.

My Policeman

Dramma con Harry Styles tratto dal romanzo di Bethan Roberts, disponibile su Prime Video dal 4 novembre. La storia segue tre ragazzi – il poliziotto Tom (Harry Styles), l’insegnante Marion (Emma Corrin) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson) – durante un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni ’50. Circa quarant’anni dopo, i tre sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato. Una bella storia di un amore proibito e del cambiamento delle convenzioni sociali.

Autumn Beat

Dal 10 novembre è disponibile Autumn Beat, racconto di formazione italiano incentrato sul mondo del rap. In particolare, la storia si sofferma sui fratelli Tito e Paco, cresciuti a Milano, che hanno il sogno comune di farsi sentire attraverso la musica. L’amore per la stessa donna, tuttavia, metterà alla prova il loro legame. Attraverso tre decenni il racconto, interpretato dagli attori Hamed Seydou e Abby 6ix, si avvale della partecipazione di alcuni tra i nomi più interessanti della scena rap italiana come Guè, Ernia e Sfera Ebbasta.

The People We Hate at the Wedding

Commedia interpretata da Kristen Bell, in uscita il 18 novembre. La storia ruota attorno ai fratelli Alice e Paul, che accettano con riluttanza di prendere parte al matrimonio della loro ricca sorellastra nelle campagne inglesi. Durante la settimana delle nozze, i numerosi scheletri nell’armadio della famiglia verranno tirati fuori e l’improbabile riunione darà a tutti un motivo per portare avanti la propria vita.

Good Night Oppy

Da tenere poi in considerazione l’uscita, il 23 novembre, del documentario Good Night Oppy, che racconta la missione dei veicolo interplanetario Opportunity: soprannominato, appunto, Oppy, il rover avrebbe dovuto “vivere” solo per 90 sol, ma fine ha esplorò Marte per quasi 15 anni.

Meet Cute

Infine una nuova commedia di genere romantico con protagonisti Pete Davidson e Kaley Cuoco, disponibile dal 25 novembre. Il film si concentra sui viaggi nel tempo e sulla possibilità di rendere perfetti sé stessi per il proprio partner. Quando Sheila e Gary si incontrano, è amore a prima vista, finché non si scopre che il loro appuntamento magico non era per niente fortuito. Sheila possiede infatti una macchina del tempo e i due si sono già innamorati molte volte. Ma quando non le basta più passare la notte perfetta, Sheila viaggia nel passato di Gary per trasformarlo nell’uomo ideale.

