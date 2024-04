Prime Video, film e serie TV in uscita tra l’1 e il 7 aprile 2024

Settimana con qualche novità per Prime Video quella compresa tra l’1 e il 7 aprile 2024. Sta infatti per tornare lo show comico di successo della piattaforma Amazon e sono pronti al debutto due film originali.

Per quanto riguarda lo show, ovviamente stiamo parlando della quarta stagione di LOL. Conduttori dello show sono Frank Matano e Fedez, affiancati da Lillo che in questa edizione sarà un vero e proprio coach dei concorrenti. Le regole della gara, registrata diversi mesi fa in un’unica giornata come da tradizione, non sono cambiate: dieci tra comici e attori sono stati chiusi in uno studio con l’obiettivo di resistere sei ore senza ridere alle provocazioni dei propri avversari. Alla prima risata il concorrente viene ammonito, alla seconda, invece, viene espulso dal gioco.

Molto atteso anche il film originale Come far innamorare Billy Walsh, incentrato sugli adolescenti Amelia (Charithra Chandran , Bridgerton) e Archie (Sebastian Croft, Heartstopper), migliori amici fin dall’infanzia. Archie è sempre stato lì a combattere le battaglie di Amelia, a ridere alle sue battute, mentre cercava di reprimere il suo amore per lei. Proprio quando trova il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti, Amelia si innamora perdutamente di Billy Walsh (Tanner Buchanan, Cobra Kai), il nuovo studente arrivato da fuori. Con il cuore spezzato, Archie fa di tutto per tenere Amelia e Billy lontani l’uno dall’altra, ma finisce per spingerli più vicini e allo stesso tempo rischia di perdere per sempre la sua migliore amica.

Prime Video: tutte le novità tra l’1 e il 7 aprile 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

LOL: Chi ride è fuori (stagione 4) – 1 aprile

Film originali

Música – 4 aprile

Come far innamorare Billy Walsh – 5 aprile

