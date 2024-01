Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 1 e il 7 gennaio 2024

La prima settimana dell’anno porta con sé qualche novità su Prime Video, piattaforma streaming del colosso Amazon.

Anzitutto è il momento del debutto di Foe, film di fantascienza uscito nelle sale cinematografiche lo scorso ottobre. Garth Davis ha diretto Saoirse Ronan e Paul Mescal, due facce note al mondo di hollywood, in una pellicola tanto criptica quanto distopica. I due interpretano infatti una coppia sposata che vive in un futuro lontano 40 anni. La crisi ambientale ha reso la loro proprietà, dove hanno una fattoria, quasi inabitabile. Il personaggio di Mescal riceve l’ordine di abbandonare la sua casa per aiutare un programma spaziale, mentre sua moglie sarà aiutata sulla Terra da un automa che lo sostituirà.

Spazio anche alla serie di documentari che porta James May a esplorare uno dei paesi più vasti e affascinanti del mondo, dopo i suoi precedenti viaggi in Giappone e Italia. Intitolata James May: Our Man in India, la docuserie racconta la sua più grande avventura: un tragitto di 3.000 miglia da costa a costa attraverso l’India, il paese più popoloso e forse il più straordinario del mondo. Partendo dal Mar Arabico e terminando nel Golfo del Bengala, il viaggio lo porterà ad attraversare paesaggi incredibili, dai deserti torridi del Rajasthan alle spettacolari colline pedemontane dell’Himalaya, ed esplorerà ambienti diversi come foreste e megalopoli globali quali Mumbai, Delhi e Calcutta.

Prime Video: tutte le novità tra il 1 e il 7 gennaio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Karaoke Night (stagione 1) – 4 gennaio

Film non originali

Foe – 5 gennaio

Documentari

James May: Our Man in India – 5 gennaio

A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato i migliori film su Prime Video a dicembre 2023?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.