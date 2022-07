Prime Video, film e serie TV tra l'11 e il 17 luglio 2022

Settimana particolarmente interessante per Prime Video quella di metà luglio 2022. Soprattutto per quanto riguarda il lato cinema.

Gli abbonati al servizio premium di Amazon potranno infatti dare un’occhiata al film Press Play – La musica nella nostra vita, che racconta la storia d’amore di una coppia legata da una grande passione in comune. Laura infatti scopre che, in seguito a un incidente mortale, ha la possibilità di salvare la propria dolce metà grazie alla cassetta contenente la loro selezione di canzoni preferite.

Tra le uscite di questo mese, poi, si annovera Moonfall, disaster movie in cui l’umanità è minacciata dalla Luna, che entra in rotta di collisione con la Terra nel momento in cui una forza misteriosa la sposta dalla sua orbita. Spetterà a tre improbabili eroi unirsi per salvare il Pianeta.

Altra pellicola interessante è Don’t Make Me Go: è la storia di un padre single, Max, che quando scopre di avere una malattia terminale, nel tempo che gli resta decide di provare a fare il pieno di tutti quegli anni di amore e supporto che non potrà vivere con la figlia adolescente Wally. Insieme intraprenderanno un viaggio originale ed emozionante, che esplora l’eterno legame tra un padre e una figlia.

Infine, qualcuno potrebbe dare una possibilità a Forever Summer: Hamptons, una docusoap in cui un gruppo di ragazzi universitari di diversa estrazione mettono alla prova amicizie e amori nei giorni più caldi dell’estate, sullo sfondo idilliaco degli Hamptons.

Prime Video: tutte le novità tra l’11 e il 17 luglio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Forever Summer: Hamptons (stagione 1) – 15 luglio

James May: Il nostro agente in Italia (stagione 1) – 15 luglio

Serie TV non originali

Law & Order: Special Victims Unit (stagioni 14-21) – 14 luglio

Chicago Fire (stagioni 5-8) – 14 luglio

Chicago Pd (stagioni 5-7) – 14 luglio

Film originali

Don’t Make Me Go – 15 luglio

Press Play – 16 luglio

Film non originali

Moonfall – 11 luglio

The Kelly Gang – 15 luglio

La rosa velenosa – 15 luglio

Colour Out of Space – 15 luglio

