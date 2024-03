Prime Video, film e serie TV in uscita tra l'11 e il 17 marzo 2024

Anche la settimana centrale di marzo 2024 è una buona settimana per Prime Video, che punta su due contenuti originali di un certo spessore.

Esce infatti in questi giorni il film Frida, presentato all’annuale Sundance Film Festival. Racconta la storia di Frida Kahlo attraverso i suoi scritti, recuperati da un bagno umido e abbandonato nella vecchia casa sua e del marito, Diego Rivera, a Città del Messico. Le lettere e le annotazioni del diario rivelano le personalità stratificate di Frida e la tendenza a cambiare se stessa – come appariva, cosa creava – in reazione alle sue esperienze. Con ogni fase della sua vita è arrivata un’era diversa della moda. Da studentessa, giovane e ribelle, preferiva abiti su misura e accentuava i suoi tratti maschili, che considerava sexy. Quando si mise con Rivera, divenne una tradizionale donna Tehuana, con abiti sofisticati e colorati e luminosi copricapi floreali. Nei suoi ultimi anni, quando il dolore dei suoi disturbi divenne insopportabile, dipinse a mano le protesi alle gambe per renderle belle.

Spazio poi alla seconda parte di Invincible 2, serie animata di supereroi per adulti accolta calorosamente da pubblico e critica. Nuovi quattro episodi sono pronti a debuttare per intrattenere gli spettatori, e verranno distribuiti settimanalmente fino al 4 aprile. La storia riprenderà da dove si era interrotta con la prima parte, ma non concluderà le vicende di Mark e compagnia. Invincible continuerà infatti con una terza stagione a cui è già stato dato il via libera ed è attualmente in fase di sviluppo.

Prime Video: tutte le novità tra l’11 e il 17 marzo 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Invincible (stagione 2, parte 2) – 14 marzo

Film originali

Frida – 15 marzo

