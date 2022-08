Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 15 e il 21 agosto 2022

Nuova settimana, nuovi contenuti per Prime Video. Tra il 15 e il 21 agosto 2022 verranno aggiunti al catalogo un bel po’ di film non originali per gli appassionati di cinema.

Tra questi, spicca Kung Fu Panda 3, famoso lungometraggio animato in cui Po e suo padre, riapparso all’improvviso, decidono di fare un viaggio verso il paradiso dei Panda. Tuttavia, una minaccia è all’orizzonte: lo spirito soprannaturale Kai vuole spazzare via dalla Cina tutti i maestri di Kung Fu.

Tra le altre pellicole in uscita questo mese è inoltre presente l’italiano Una femmina, che racconta la storia di una ragazza inquieta e ribelle, Rosa, cresciuta con sua nonna e suo zio in un paesino della Calabria. La sua routine quotidiana viene stravolta all’improvviso da qualcosa che emerge dal suo passato: un trauma che la lega alla misteriosa morte di sua madre.

Gli inguaribili romantici avranno invece la possibilità di godersi First Love, film d’amore che racconta la storia di diverse generazioni. Jim è un’adolescente che vive una vita di alti e bassi, complice anche la sua relazione acerba con Ann, primo grande amore della sua vita. La difficoltà di Jim e Ann non riguarda soltanto il loro rapporto, ma anche il doversi confrontare con una nuova realtà: quella della vita adulta. Oltre a loro due, il film segue anche le vicende dei genitori di Jim, i quali si trovano ad affrontare una dura crisi economica che ha impatto sulla loro vita privata.

Tra le produzioni seriali, invece, debutta la terza stagione di Making The Cut, in cui un gruppo di stilisti-imprenditori internazionali, con un passato nella moda con proprie linee o negozi di abbigliamento, si sfida in ogni puntata per potersi assicurare la vittoria del programma.

Prime Video: tutte le novità tra il 15 e il 21 agosto 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Making The Cut (stagione 3) – 19 agosto

Film originali

First Love – 19 agosto

Film non originali

Una femmina – 17 agosto

La stagione dell’amore – 15 agosto

Amore a Harmony Ranch – 15 agosto

Il frutto dell’amore – 15 agosto

Autumn Dreams – 15 agosto

Bacio d’ottobre – 15 agosto

The Perfect Bride – 15 agosto

La luna di settembre – 15 agosto

L’autunno dei ricordi – 15 agosto

Anime gemelle – 15 agosto

Consegna d’amore – 15 agosto

Il concerto – 15 agosto

Kung Fu Panda 3 – 17 agosto

Ma cosa ci dice il cervello – 18 agosto

Il tuttofare – 19 agosto

7 ore per farti innamorare – 20 agosto

A proposito della piattaforma, avete recuperato i migliori film usciti su Prime Video a luglio 2022?