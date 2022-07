Prime Video, film e serie TV tra il 18 e il 24 luglio 2022

Prime Video attraversa una settimana con poche ma interessanti novità. Tutto sommato, questo mese è stato discreto in quanto a nuovi contenuti per la piattaforma Amazon.

Tra il 18 e il 24 luglio 2022 si aggiunge al catalogo Tutto è possibile, film incentrato su una liceale trans molto sicura di sé che sta affrontando il suo ultimo anno di scuola. Un giorno, un suo compagno di classe un po’ nerd ma molto carino, di nome Khal, si invaghisce di lei e trova il coraggio di chiederle di uscire nonostante il polverone che sa questa sua scelta potrebbe sollevare. La pellicola è descritta come una storia di formazione aggiornata allo sguardo e alle esigenze della Generazione Z.

Questa settimana entra inoltre a far parte delle pellicole disponibili sulla piattaforma il film Spencer, diretto da Pablo Larraín e con protagonista Kristen Stewart. Si tratta di un biopic volto a rappresentare un’iconica donna e a elevarla rispetto al ruolo di mera moglie di un capo di stato, Lady Diana. Non è un film girato con lo scopo di riproporre in modo fedele la storia, ma tratteggiato come spaccato di un’esistenza. In questo modo il regista propone agli spettatori tante schegge di vita, toccando le atmosfere del dramma familiare.

Non va poi dimenticata l’uscita della stagione 5 di Naruto, uno dei manga/anime di maggior successo degli ultimi vent’anni. Dopo lo scontro tra Naruto e Sasuke, continua la storia dell’esuberante ninja della Foglia che ha il sogno di diventare Hokage. Tra nuove missioni, tecniche da imparare a padroneggiare e nemici da affrontare, l’anime porta sul piccolo schermo un racconto di amicizia e determinazione.

