Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 19 e il 25 settembre 2022

Settimana ricca di aggiunte sul fronte seriale per Prime Video, sebbene non sia prevista nessuna uscita eclatante.

In questi giorni debutta l’italiana Prisma, creata dagli autori di Skam Italia: si tratta di un racconto di formazione sulla relazione tra l’aspetto fisico e l’identità, rivolgendosi a una generazione che usa la propria immagine come principale strumento di espressione. In particolare la storia si focalizza su Marco e Andrea, due gemelli identici che sfidano, ognuno in modo differente, le norme di genere; ma lo show coinvolgerà anche il loro gruppo di amici, ognuno alla ricerca del proprio posto nel mondo.

In arrivo anche la seconda stagione di September Mornings, serie brasiliana che continua a raccontare il viaggio di Cassandra, una donna trans che ha lasciato la sua città natale, determinata a essere libera e a vivere in modo indipendente. La donna, tuttavia, si trova a confrontarsi all’improvviso con un figlio che ha avuto in passato.

Gli appassionati di serie TV potrebbero inoltre essere felici di sapere che la piattaforma Amazon è pronta ad accogliere tutte le stagioni di One Tree Hill, andata in onda tra il 2003 e il 2012 negli Stati Uniti. Lo show segue le vicende di un gruppo di giovani che cerca di destreggiarsi tra carriera, sentimenti e famiglia.

Chi invece ha nostalgia della fiction italiana con Lino Banfi, che ha debuttato nell’ormai lontano 1998, può trovare le prime quattro stagioni su Prime Video. Stiamo parlando di Un medico in famiglia, che racconta la storia di un vedovo dottore e dei suoi tre figli, trasferitosi in una nuova casa alle porte di Roma.

Prime Video: tutte le novità tra tra il 19 e il 25 settembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Prisma (stagione 1) – 21 settembre

September Mornings (stagione 2) – 22 settembre

Serie TV non originali

One Tree Hill (stagioni 1-9) – 20 settembre

Un medico in famiglia (stagioni 1-4) – 22 settembre

Film non originali

Brothers – 19 settembre

A proposito del servizio streaming di Amazon, ecco i migliori film di settembre 2022 su Prime Video.