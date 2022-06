Prime Video, film e serie TV tra il 20 e il 26 giugno 2022

Prime Video si prepara ad affrontare l’ultima settimana del mese con alcuni interessanti contenuti, sia per quanto riguarda i film che le serie TV.

Tra il 20 e il 26 giugno 2022 è infatti in uscita Chloe, serie in 6 episodi da 60 minuti incentrata sulla giovane Becky Green, che è ossessionata dalle immagini perfette pubblicate sui social media di Chloe Fairbourne, la cui vita sembra impeccabile. Quando Chloe muore improvvisamente, Becky assume una nuova identità e si infiltra nelle vite invidiabili degli amici più cari di Chloe per scoprire cosa le è successo. Attraverso il suo alter ego, Sasha, Becky diventa potente e trasgressiva, ma rischia di confondere finzione e realtà perdendosi nel gioco a cui sta giocando.

Tra i film in uscita, invece, compare My Fake Boyfriend, commedia romantica e divertente in cui Andrew, un giovane che non riesce a stare lontano dal fidanzato tossico che lo ha appena lasciato, si rimette in gioco quando incontra il ragazzo dei suoi sogni, Rafi, affascinante proprietario di un ristorante. Andrew, tuttavia, ha anche iniziato a sentirsi con Cristiano, il profilo social del ragazzo ideale creato dai suoi amici a sua insaputa per tirargli su il morale. Il protagonista dovrà quindi mettere una pietra sopra la storia con il suo ex, trovare un modo per scaricare Cristiano e inseguire la sua nuova fiamma.

Accontentati anche i fan dell’animazione giapponese: in questa settimana, infatti, la piattaforma streaming di Amazon accoglie la quarta stagione di Naruto e la quindicesima di Bleach, due degli shounen di maggior successo degli ultimi vent’anni.

Prime Video: tutte le novità tra il 20 e il 26 giugno 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Chloe – Le maschere della verità (stagione 1) – 24 giugno

The One That Got Away (stagione 1) – 24 giugno

Serie TV non originali

Bleach (stagione 15) – 25 giugno

Naruto (stagione 4) – 26 giugno

Film originali

My Fake Boyfriend – 24 giugno

