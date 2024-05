Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 20 e il 26 maggio 2024

Tra il 20 e il 26 maggio c’è davvero poca sostanza su Prime Video. Fa capolino soltanto una serie e un film non originale.

Per quanto riguarda la serie, stiamo parlando di Dom, che torna sulla piattaforma con la sua terza e ultima stagione. Il conto alla rovescia è iniziato e i protagonisti sono ancora più vicini alla morte. Pedro trova rifugio a Rocinha, la più grande favela di Rio, cercando di fuggire dalla polizia, ma, mentre è lì, viene minacciato dagli spacciatori. Victor Dantas, invece, consapevole della situazione di pericolo in cui si trova il figlio, deve lottare contro il cancro ai polmoni e, allo stesso tempo, cercare di fare l’impossibile per salvare Pedro. Anche in questo turbinio di emozioni, l’avvicinarsi della morte non abbatte Victor e Pedro, ma anzi li fa sentire più vivi che mai.

Spazio poi al film I Soliti Idioti 3 – Il ritorno, réunion felice che in molti aspettavano e che finalmente prende forma sullo schermo per offrire una lettura, lucida e a tratti spietata, di questi anni densi, complicati e ricchi di spunti attraverso la lente delle maschere diventate negli anni dei veri e propri cult.

Prime Video: tutte le novità tra il 20 e il 26 maggio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Dom (stagione 3) – 24 maggio

Film non originali

I Soliti Idioti 3 – Il ritorno – 25 maggio

