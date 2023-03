Prime Video, film e serie TV tra il 20 e il 26 marzo 2023

L’ultima settimana di marzo 2023 è un po’ fiacca non solo per Netflix, ma anche per Prime Video. Sono giusto un paio, infatti, i contenuti originali a debuttare in questi giorni.

È il turno di Perfect Addiction, film drammatico basato sull’omonima web-novel di successo lanciata sulla piattaforma Wattpad. Protagonista è l’allenatrice di arti marziali Sienna Lane, giovane donna che conduce una vita apparentemente soddisfacente: fa il lavoro che ama e ha una relazione stabile con Jax, di cui è anche allenatrice. Insieme, si stanno infatti dando da fare affinché lui diventi campione assoluto della categoria MMA underground. Ma quando Sienna scopre che Jax la tradisce con sua sorella minore, decide di assoldare Kayden Williams, combattente di talento ma un po’ indisciplinato, per battere Jax sul ring.

È inoltre il momento di Reggie, documentario biografico che esamina la carriera e l’eredità di Reggie Jackson, Hall of Famer della Major League di Baseball e attivista per i diritti degli afromericani. Nel corso della sua vita, Jackson è stato testimone di un cambiamento drammatico nelle relazioni razziali in America: ha iniziato la sua carriera a Birmingham all’apice del movimento per i diritti civili, si è trasferito a Oakland durante l’ascesa del Black Panther Party ed è approdato a New York come giocatore più pagato del baseball.

Prime Video: tutte le novità tra il 20 e il 26 marzo 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Perfect Addiction – 24 marzo

Documentari

Reggie – 24 marzo

