Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 20 e il 26 novembre 2023

Settimana abbastanza scarna di uscite su Prime Video quella compresa tra il 20 e il 26 novembre 2023, con un paio di film originali pronti al debutto.

Stiamo parlando di Elf Me, film che tinge di atmosfera natalizia la piattaforma streaming di Amazon. Protagonista è Lillo Petrolo, sempre più star di Prime dopo la sua folgorante partecipazione a LOL e la sua divertente serie pseudoautobiografica Sono Lillo. La trama del nuovo film ruota attorno a un elfo costruttore di Babbo Natale di nome Trip, i cui giocattoli spesso vanno fuori controllo. Proprio a causa di uno dei suoi guai, finisce per conoscere un bambino di nome Elia, bullizzato dai suoi amici e con una madre giocattolaia la cui attività è sull’orlo del fallimento. L’incontro tra il bambino e l’elfo di Babbo Natale cambierà le loro vite, ma proprio quando le cose iniziano ad andare per il verso giusto uno spietato imprenditore gli metterà i bastoni tra le ruote.

Un cast tutto italiano davvero interessante nel nuovo film natalizio di Amazon. Ad accompagnare Lillo, infatti, ci sono Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Federico Ielapi. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti.

Spazio anche al film action Uncharted, ispirato all’omonimo videogioco. Con protagonista Tom Holland, il film segue le vicende di un giovane cacciatore di tesori e promette tante scene adrenaliniche agli appassionati del genere.

Prime Video: tutte le novità tra il 20 e il 26 novembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Bottoms – 21 novembre

Elf Me – 24 novembre

Film non originali

Tutti per Uma – 23 novembre

Uncharted – 26 novembre

