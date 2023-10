Prime Video, film e serie TV tra il 23 e il 29 ottobre 2023

Un solo contenuto originale per Prime Video nell’ultima settimana di ottobre 2023. Un mese non così eclatante, ma dopo un agosto e un settembre con parecchie novità possiamo accontentarci.

Tra il 23 e il 29 ottobre 2023 debutta Mafia mamma, in cui Toni Colette e Monica Bellucci si trovano sul set assieme per la prima volta. Lo fanno in occasione di questa commedia dark di Catherine Hardwick, girata interamente in Italia con cast e troupe quasi tutta italiana, che racconta la storia di una donna americana a un bivio nella vita e che da un giorno all’altro si trova paracadutata a fare il boss di una famiglia criminale. Si reca infatti nella bella capitale italiana dopo aver inaspettatamente ereditato l’impero mafioso di suo nonno disconosciuto. Lì scopre che il desiderio del nonno, in punto di morte, era che fosse lei a guidare il suo impero mafioso. Così la sua vita cambia in un attimo, con sicari che cercano costantemente di assassinarla.

Poi fa il suo ingresso nel catalogo della piattaforma Amazon il film 65 – Fuga dalla Terra, con protagonista Adam Driver. Il noto attore interpreta il pilota Mills, proveniente da un altro pianeta, che decide di intraprendere una missione spaziale della durata di due anni volta a guadagnare una somma di denaro necessaria per poter guarire sua figlia Nevine. A distanza di un anno dalla sua partenza, corrispondente a metà della sua missione, l’astronave sulla quale Mills viaggia viene accidentalmente colpita da una massa di asteroidi e cade su un pianeta ancora sconosciuto: la Terra. In una Terra ancora popolata solo ed esclusivamente da dinosauri, Mills e l’unica sopravvissuta al disastro, la piccola Koa, iniziano una corsa contro il tempo per la sopravvivenza e per tornare da dove provengono.

Prime Video: tutte le novità tra il 23 e il 29 ottobre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Mafia mamma – 23 ottobre

Film non originali

Winnie The Pooh: Sangue e miele – 27 ottobre

65 – Fuga dalla Terra – 29 ottobre

