Prime Video, film e serie TV tra il 24 e il 30 aprile 2023

L’ultima settimana di aprile 2023 è molto attesa dagli utenti Prime Video. È infatti il momento in cui è pronta a debuttare una delle serie TV Amazon di punta di quest’anno.

Stiamo parlando di Citadel, show di spionaggio in cui Richard Madden e Priyanka Chopra vestono i panni di due agenti scelti che dovranno fermare una potente associazione, nota come Manticore, che manipola il mondo nell’ombra e vuole stabilire un nuovo ordine nel pianeta. Si tratta di una serie pensata su scala internazionale, quindi altre versioni di Citadel saranno girate in paesi diversi dall’America al fine di confluire in un unico grande plot narrativo.

Debutta inoltre la pellicola del 2021 State of Consciousness, che segue la storia di un giovane ricoverato in un istituto psichiatrico dove è costretto a prendere farmaci per un presunto disturbo mentale. A causa delle medicine, non riuscirà presto a distinguere gli incubi dalla realtà.

E ancora, spazio al giallo La ragazza di Stillwater, in cui un operatore di piattaforme petrolifere americano si ritrova a Marsiglia per dimostrare l’innocenza di sua figlia, con cui non ha alcun rapporto, in prigione per un crimine non commesso.

Prime Video: tutte le novità tra il 24 e il 30 aprile 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Citadel (stagione1) – 28 aprile

Film non originali

State Of Consciousness – 24 aprile

Moschettieri Del Re – 27 aprile

La ragazza di Stillwater – 30 aprile

