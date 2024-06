Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 24 e il 30 giugno 2024

Ultima settimana di giugno 2024, nuove uscite su Prime Video. In questi giorni sono previsti per gli abbonati una serie e un documentario originali.

Per quanto riguarda la serie TV, si tratta di My Lady Jane. Ispirata all’omonimo romanzo best-seller, stravolge completamente la vicenda della vera Jane Grey. In questa versione alternativa, il figlio di Enrico VIII, Edoardo, non muore di tubercolosi, Jane non viene decapitata e il suo matrimonio con Guildford Dudley ha un lieto fine. Gli amanti delle serie in costume e del romanticismo possono quindi prepararsi a un viaggio indimenticabile nell’Inghilterra di qualche secolo fa, ma in versione romanzata e alternativa. La protagonista Jane Grey è interpretata dalla talentuosa Emily Bader, al suo debutto come attrice. Accanto a lei, un cast d’eccezione che include Edward Bluemel (Killing Eve) nel ruolo di Guildford Dudley, Jordan Peters (Pirates) nei panni di Re Edoardo, Dominic Cooper (Preacher) come Lord Seymour, Anna Chancellor (Pennyworth) che interpreta Lady Frances Grey, madre di Jane, e Rob Brydon (The Trip) nel ruolo di Lord Dudley, padre di Guildford.

In questi giorni esce anche I Am: Celine Dion, documentario che racconta un lato inedito di una delle più grandi artiste del panorama musicale internazionale. Dal suo debutto negli anni ’80 alla vittoria all’Eurovision Song Contest 1988 arrivando ai grandi successi internazionali, nel corso degli anni Celine Dion ha conquistato un posto nel panorama musicale come una delle artiste ad aver venduto il maggior numero di copie.

Prime Video: tutte le novità tra il 24 e il 30 giugno 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

My Lady Jane (stagione 1) – 27 giugno

Documentari

I Am: Celine Dion – 26 giugno

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Prime Video di giugno 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.