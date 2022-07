Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 25 e il 31 luglio 2022

Prime Video ha in serbo per gli abbonati alcuni ottimi contenuti per l’ultima settimana di luglio 2022, è infatti prevista per questi giorni la serie più attesa del mese.

Stiamo parlando di Paper Girls, show di fantascienza in otto episodi che racconta la storia di quattro ragazze involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo. Catapultate ai giorni nostri dagli anni ’80, le protagoniste dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato e questa ricerca le porterà a incontrare le versioni adulte di sé stesse. Una storia che intreccia perfettamente il dramma profondamente personale dei personaggi con quel tipo di avventura e azione rara da trovare sul piccolo schermo.

Tra i film della settimana si annovera invece Midsommar – Il villaggio dei dannati, horror diretto da Ari Aster – che ha già spaventato tantissime persone con il precedente Hereditary. La trama si incentra su una coppia che decide di andare in un piccolo villaggio idilliaco dove si svolge un festival di mezza estate molto bucolico. Tuttavia, la meta non si rivela un posto accogliente come immaginato e i residenti trasformano il soggiorno della coppia in un vero incubo.

Gli appassionati di animazione giapponese potranno invece godersi la stagione 16 di Bleach, tratto dal famosissimo shounen manga omonimo. E ancora, è in arrivo questa settimana Shin Getter Robo Re: Model, anime di genere mecha che potrebbe attirare l’attenzione di coloro che amano i robottoni al servizio dell’umanità.

Leggi anche: Le migliori serie TV su Prime Video a luglio 2022

Prime Video: tutte le novità tra il 25 e il 31 luglio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Paper Girls (stagione 1) – 29 luglio

Serie TV non originali

Bleach (stagione 16) – 25 luglio

Shin Getter Robo Re: Model (stagione 1) – 25 luglio

Film non originali

Becky – 25 luglio

Midsommar – Il villaggio dei dannati – 25 luglio

Possessor – 27 luglio

Bentornato Presidente – 28 luglio

How It Ends – 29 luglio

Io c’è – 29 luglio

A proposito della piattaforma streaming, ecco i migliori film su Prime Video a luglio 2022.