Prime Video, film e serie TV tra il 26 giugno e il 2 luglio 2023

La settimana a cavallo tra giugno e luglio non è così ricca di contenuti per Prime Video, ma ce ne sono un paio che potrebbero accontentare molti abbonati al servizio premium di Amazon.

Per esempio la quarta e ultima stagione di Jack Ryan, basata sul personaggio letterario creato da Tom Clancy. Nonostante i tre anni trascorsi tra le stagioni 2 e 3, la quarta arriva ad appena sei mesi di distanza dalla precedente. La season finale della serie con John Krasinski, composta da 6 episodi, vede il protagonista affrontare la sua missione più pericolosa fino ad ora, alle prese con un nemico sia esterno che interno. Nel nuovo ruolo di Acting Deputy Director della CIA, Jack Ryan deve portare alla luce la corruzione interna; nella sua indagine scopre una serie di operazioni clandestine che potrebbero esporre la vulnerabilità del Paese.

Viene poi aggiunto al catalogo il film italiano Da grandi, commedia con Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli uscita nei cinema lo scorso aprile. Una pellicola esilarante che parte da un racconto sempre attuale, quello del desiderio che ogni bambino esprime almeno una volta nella vita: diventare adulto per godersi la fantasticata libertà e non essere obbligato a seguire le regole imposte dai genitori. Nel film, tuttavia, i bambini che esprimono questo desiderio diventano magicamente coetanei dei loro genitori nel giro di una notte, dunque soltanto il loro aspetto è cambiato ma non i loro comportamenti e pensieri, rimasti quelli tipici di un ragazzino.

Infine, lo show Aurora Leone: Una Famiglia a Pretesto, dove la comica dei The Jackal racconta la ricerca incessante di un equilibrio attraverso le tappe scomode ma necessarie della vita tra cui il primo appuntamento, la prima offerta di lavoro o la recita di quinta elementare.

Prime Video: tutte le novità tra il 26 giugno e il 2 luglio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Jack Ryan (stagione 4) – 30 giugno

Film non originali

Da grandi – 28 giugno

Stand-up comedy

Aurora Leone: Una famiglia a pretesto – 26 giugno

A proposito del servizio streaming, ecco i cartoni animati che vedevi da bambino disponibili su Prime Video!