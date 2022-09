Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 26 settembre e il 2 ottobre 2022

La settimana di Prime Video a cavallo tra settembre e ottobre 2022 è abbastanza soddisfacente per coloro che usufruiscono della piattaforma streaming.

Per quanto riguarda i film in uscita spicca infatti After Ever Happy, quarto capitolo della saga che racconta le vicende di Tessa e Hardin. Mentre quest’ultimo resta a Londra dopo il matrimonio di sua madre e sprofonda nell’oscurità, la giovane torna a Seattle e deve affrontare una tragedia. Se i due vogliono che la loro storia d’amore sopravviva, dovranno lavorare su loro stessi.

E ancora, tra le pellicole disponibili questa settimana si annovera My Best Friend’s Exorcism, horror ambientato nel 1988 che porta sullo schermo l’omonimo libro di Grady Hendrix. La trama è incentrata su due migliori amiche che una sera, dopo aver fatto un bagno nude, si accorgono di cose strane che iniziano ad accadergli intorno. Una di loro, poi, comincia a comportarsi in modo inusuale. Il loro legame dovrà quindi sconfiggere il demonio.

In arrivo anche contenuti adatti ai più piccoli: per esempio il lungometraggio animato Playmobil The Movie, dedicato agli iconici giocattoli dell’omonima azienda tedesca. La trama segue la storia di Marla, che intraprende un viaggio pieno d’azione e umorismo quando il fratellino Charlie scompare nell’universo magico dei Playmobil.

Per finire, questa settimana debutta la serie italiana Me contro te – La Famiglia Reale, con protagonisti la giovane coppia di YouTuber.

Prime Video: tutte le novità tra tra il 26 settembre e il 2 ottobre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Me contro te – La Famiglia Reale (stagione 1) – 30 settembre

Film originali

After Ever Happy – 28 settembre

My Best Friend’s Exorcism – 30 settembre

Film non originali

Never Back Down – Mai arrendersi – 28 settembre

Sir Alex Ferguson: Never Give In – 30 settembre

Playmobil The Movie – 30 settembre

Hot Summer Nights – 30 settembre

