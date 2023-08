Prime Video, film e serie TV tra il 28 agosto e il 3 settembre 2023

La settimana a cavallo tra agosto e settembre 2023 è molto interessante su Prime Video, perché assistiamo al ritorno di una serie su cui Amazon ha puntato tantissimo negli ultimi anni.

Stiamo ovviamente parlando del fantasy La ruota del tempo, che riemerge nel catalogo con la sua seconda stagione composta da nuovi episodi emozionanti. L’ultima battaglia è ormai imminente per i protagonisti, mentre Rand Al’Thor cerca di imparare a controllare i suoi poteri. Per chi non conoscesse la serie, La ruota del tempo è basata sulla saga letteraria fantasy omonima di Robert Jordan ed è ambientata in un mondo ricco di magia, conflitti e intrighi. Segue le avventure di un gruppo di giovani protagonisti destinati a svolgere un ruolo cruciale nella lotta tra bene e male.

In questi giorni è pronto anche al debutto il film originale Gli attassati, dove due agguerriti antieroi sono decisi a riscattare tutti gli “attassati” d’Italia dalle vessazioni di “Equitù”. Dietro alla “tassazione illecita”, in realtà, si cela il sindaco, uomo cinico e corrotto, disposto a tutto pur di appianare il bilancio comunale e conquistare la poltrona di segretario all’interno del suo partito.

Spazio anche al bellissimo Belfast, film del 2021 che dipinge le vite di una famiglia operaia e del loro giovane figlio di nove anni, cresciuto durante il tumulto degli anni Sessanta nella capitale dell’Irlanda del Nord.

Prime Video: tutte le novità tra il 28 agosto e il 3 settembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

La ruota del tempo (stagione 2) – 1 settembre

Film originali

Gli attassati – 31 agosto

Serie TV non originali

Fairy Tail (stagioni 1 e 2) – 31 agosto

Film non originali

Belfast – 28 agosto

Sono tornato – 30 agosto

Sconnessi – 30 agosto

