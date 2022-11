Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 28 novembre e il 4 dicembre 2022

Non è affatto male la prima settimana di dicembre 2022 di Prime Video, sebbene l’ultimo mese dell’anno sia piuttosto fiacco per la piattaforma Amazon.

Tra il 28 novembre e il 4 dicembre debutta Your Christmas or Mine?, film originale tutto natalizio con protagonista Asa Butterfield, star dell’acclamata serie tv di Netflix Sex Education. La trama ruota attorno a James e Hayley, che, dopo essersi salutati in una stazione ferroviaria di Londra, entrambi discendono di sorprendersi cambiando treno: così facendo, finiscono per vivere il Natale l’uno nella famiglia dell’altra. In un posto che non gli appartiene, gli sfortunati amanti si ritrovano a trascorrere un Natale a cui non sono abituati, scoprendo tanti segreti e verità famigliari.

Sempre in questa settimana giunge nel catalogo una promettente serie TV mystery: Three Pines. Un poliziesco in otto episodi che segue l’empatico ispettore capo Armand Gamache mentre indaga su strani avvenimenti che si verificano sotto la superficie idilliaca del villaggio di Three Pines, nel Quebec. L’ispettore farà emergere segreti da lungo tempo sepolti mentre affronta alcuni dei suoi scheletri nell’armadio.

E ancora, questa settimana è il turno di Riches, serie TV che esplora le gesta della potente e prestigiosa famiglia Richards. Uno show carico di sfarzo e lusso, che pone sotto i riflettori i figli dei Richards: quando il capofamiglia, infatti, muore improvvisamente e gli affari sono in bilico, inizia tra di loro una vera e propria battaglia con giochi di potere per ottenere il controllo.

Prime Video: tutte le novità tra tra il 28 novembre e il 4 dicembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

