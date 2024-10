Prime Video, i film e le serie TV tra il 28 ottobre e il 3 novembre 2024

La settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 su Prime Video offre un mix di horror, azione e dramma, perfetti per accompagnare la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Tra le nuove uscite spiccano una produzione horror carica di tensione, un film d’azione tratto da un videogioco di successo e una potente storia di libertà e riscatto.

In arrivo il 30 ottobre La profezia del male, un film horror che promette brividi e suspense. Un gruppo di amici, compagni di università, usa un mazzo di tarocchi che ha trovato senza rispettare le regole. Successivamente, uno dopo l’altro, si imbattono in mostruose figure di archetipi dei tarocchi, incarnati per ucciderli.

Sempre il 30 ottobre, arriva Monster Hunter, il tanto atteso adattamento del famoso videogioco Capcom. Il film segue le avventure del capitano Artemis (interpretata da Milla Jovovich) e della sua squadra, trasportati in un mondo parallelo popolato da mostri giganteschi. Per sopravvivere, dovranno unire le forze con un misterioso cacciatore di mostri interpretato da Tony Jaa. Con spettacolari scene d’azione e creature incredibili, Monster Hunter è una pellicola adrenalinica che conquisterà i fan del gioco e gli amanti del genere action-fantasy.

Infine, sarà disponibile Freedom, thriller romantico ispirato alla vita di Bruno Sulak, uno dei criminali più affascinanti e controversi della Francia degli anni ’80. Il film racconta le gesta di Sulak mentre compie una serie di audaci rapine contro prestigiosi istituti di lusso, sempre senza ricorrere alla violenza. Con intelligenza e astuzia, Sulak riesce a sfuggire ripetutamente alla polizia, diventando una figura quasi leggendaria.

La settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 su Prime Video offre una selezione di film che spaziano dall'horror all'azione e al dramma, perfetti per chi cerca emozioni intense.

